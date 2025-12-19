DAX24.179 -0,1%Est505.738 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +4,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.125 +3,0%Euro1,1713 -0,1%Öl59,97 +0,4%Gold4.325 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray, Aurora weiter unter Druck: US-Neuklassifizierung von Cannabis enttäuscht Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray, Aurora weiter unter Druck: US-Neuklassifizierung von Cannabis enttäuscht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Potsdamer Treffen: Gericht weist Klagen gegen 'Correctiv' ab

19.12.25 13:14 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Im juristischen Streit um die Berichterstattung über das sogenannte Potsdamer Treffen hat das Landgericht Hamburg zwei Klagen gegen die Rechercheplattform "Correctiv" und fünf ihrer Mitarbeiter abgewiesen. Das verkündete die Vorsitzende der Pressekammer, Kristina Feustel. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Wer­bung

Gegen den "Correctiv"-Bericht mit dem Titel "Geheimplan gegen Deutschland" hatten der Teilnehmer des Treffens, der Jurist Ulrich Vosgerau, sowie der Initiator des Treffens, Gernot Mörig, geklagt (Az.: 324 O 6/25 und 324 O 7/25).

Urteil: Unterscheidung zwischen Tatsachen und Meinung möglich

Sie wollten "Correctiv" in dem Bericht getätigte Aussagen verbieten lassen. Unter anderem ging es um die Einordnung, dass es bei dem auf dem Treffen vorgestellten Konzept der "Remigration" um einen "Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger" gegangen sei. Vorgestellt wurde das Konzept vom früheren Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner.

Vosgerau und Mörig stehe hinsichtlich keiner der angegriffenen Äußerungen ein Unterlassungsanspruch zu, teilte das Gericht mit. Leser des Artikels hätten erkennen können, bei welchen Passagen es sich um eine detaillierte Wiedergabe des bei dem Treffen Gesagten oder eine wertende Zusammenfassung oder Kommentierung des Geschehens gehandelt habe.

Wer­bung

Deshalb würden Leser nicht zu dem Verständnis gelangen, "dass Sellner oder ein anderer Teilnehmer wörtlich von "Vertreibung" oder einer "Ausweisung" von deutschen Staatsbürgern gesprochen habe, oder dass wörtlich gesagt worden sei, dass auch deutsche Staatsbürger aus Deutschland "verdrängt" werden sollten", teilte das Gericht mit.

Hunderttausende gingen nach "Correctiv"-Bericht auf die Straßen

An dem Potsdamer Treffen mit dem Rechtsextremisten Sellner nahmen im November 2023 auch Politiker von AfD und CDU teil. Nach dem "Correctiv"-Bericht vom Januar 2024 hatten Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland gegen Rassismus und Ausgrenzung demonstriert./fi/DP/men