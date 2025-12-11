Jefferies & Company Inc.

Nike Buy

16:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Resultate des Sportwarenherstellers sollten Fortschritte untermauern, etwa in Bereich wie Laufsport, dem Großhandel und in Nordamerika, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle und Schlussverkäufe sollten die Markterwartungen etwas übertroffen werden./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

