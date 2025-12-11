Nike Aktie
Marktkap. 82,82 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Resultate des Sportwarenherstellers sollten Fortschritte untermauern, etwa in Bereich wie Laufsport, dem Großhandel und in Nordamerika, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle und Schlussverkäufe sollten die Markterwartungen etwas übertroffen werden./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 115,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 68,11
|Abst. Kursziel*:
68,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 67,49
|Abst. Kursziel aktuell:
70,40%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|16:31
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:31
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:31
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital