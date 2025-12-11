DAX 24.202 -0,4%ESt50 5.724 -0,5%MSCI World 4.398 -1,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.119 -2,0%Bitcoin 76.412 -3,0%Euro 1,1729 -0,1%Öl 61,01 -0,9%Gold 4.263 -0,4%
Nike Aktie

58,37 EUR +1,87 EUR +3,31 %
STU
67,49 USD -0,25 USD -0,37 %
BTT
Marktkap. 82,82 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Jefferies & Company Inc.

Nike Buy

16:31 Uhr
Nike Buy
Nike Inc.
58,37 EUR 1,87 EUR 3,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Resultate des Sportwarenherstellers sollten Fortschritte untermauern, etwa in Bereich wie Laufsport, dem Großhandel und in Nordamerika, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle und Schlussverkäufe sollten die Markterwartungen etwas übertroffen werden./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 68,11		 Abst. Kursziel*:
68,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 67,49		 Abst. Kursziel aktuell:
70,40%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 84,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

16:31 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Nike Equal Weight Barclays Capital
10.12.25 Nike Neutral UBS AG
09.12.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nike Inc.

finanzen.net Rentable Nike-Anlage? Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Nike Aktie News: Nike am Donnerstagabend auf grünem Terrain
finanzen.net Nike Aktie News: Nike am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Start des Mittwochshandels
MotleyFool 1 Incredible Reason to Buy Nike Stock Before Dec. 18
Zacks Nike (NKE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
Zacks Earnings Preview: Nike (NKE) Q2 Earnings Expected to Decline
Benzinga Nike Stock Is Rising Today: What&#39;s Going On?
Zacks Running Strong, Sportswear Soft: Can NIKE Balance Its Portfolio?
Benzinga Nike Q2 Preview: Analyst Expects Sales Drop On China Weakness, Franchisee Pullbacks
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Costco, Walmart, Nike, Lululemon and Restoration Hardware
Zacks NIKE, Inc. (NKE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
