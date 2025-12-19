DAX24.182 -0,1%Est505.738 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.125 +3,0%Euro1,1713 -0,1%Öl59,93 +0,4%Gold4.325 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray, Aurora weiter unter Druck: US-Neuklassifizierung von Cannabis enttäuscht Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray, Aurora weiter unter Druck: US-Neuklassifizierung von Cannabis enttäuscht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Neuer ICE L der Bahn wird von angemieteten Loks gezogen

19.12.25 13:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Talgo S.A. Share
2,88 EUR 0,08 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue ICE L der Deutschen Bahn ist seit Mitte Dezember zwischen Köln und Berlin unterwegs - doch gezogen werden die Züge nicht vom fest eingebauten Steuerwagen, sondern von angemieteten Vectron-Lokomotiven. Der Grund: Für die originalen Antriebswagen gibt es nach Angaben der Bahn noch keine Zulassung. Wann diese kommt, ist offen. Zuvor hatten die "Westfälischen Nachrichten" berichtet.

Wer­bung

So lange muss der Konzern auf die gemieteten Loks zurückgreifen. Am Angebot ändere das aber nichts, sagte ein Sprecher. Alle geplanten Verbindungen würden wie geplant bedient.

Was dadurch anders ist

Gleichwohl sind die neuen Züge den Angaben zufolge aufgrund der fehlenden Zulassung für den Steuerwagen derzeit langsamer unterwegs. Statt 230 Kilometern pro Stunde fahren sie mit den unterschiedlichen Loks nur maximal Tempo 200. Die längere Fahrzeit sei in den Fahrplanen aber ausgewiesen, teilte die Bahn weiter mit.

Der ICE L stammt vom spanischen Hersteller Talgo und ähnelt optisch eher den IC-Fernzügen des Konzerns. Aufgrund des stufenlosen Einstiegs sind die Fahrzeuge barrierefrei. Das L steht laut Bahn für "Low floor".

Wer­bung

Im kommenden Jahr sollen die neuen Züge auf weiteren Verbindungen eingesetzt werden, ab Mai etwa zwischen Berlin, Hamburg und Westerland und ab Juli auch zwischen NRW und Westerland sowie zwischen NRW und dem Allgäu.

Insgesamt vier neue Züge seien bis Jahresende ausgeliefert, hieß es von der Bahn. Im nächsten Jahr kommen demnach neun weitere. Insgesamt umfasst die Bestellung bei Talgo 79 ICE L. Eigentlich sollte der neue Zug schon 2024 ausgeliefert werden./maa/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Talgo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Talgo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Talgo S.A. Share

DatumMeistgelesen
Wer­bung