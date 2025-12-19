DAX24.182 -0,1%Est505.738 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.125 +3,0%Euro1,1713 -0,1%Öl59,93 +0,4%Gold4.325 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray, Aurora weiter unter Druck: US-Neuklassifizierung von Cannabis enttäuscht Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray, Aurora weiter unter Druck: US-Neuklassifizierung von Cannabis enttäuscht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Subvention für Agrardiesel kommt zurück

19.12.25 13:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Landwirte bekommen von 2026 an wieder die volle Steuervergünstigung für Agrardiesel. Der Bundesrat gab dafür in Berlin grünes Licht. Die von der Ampel-Regierung durchgesetzte Abschaffung der Subvention wird rückgängig gemacht.

Wer­bung

Land- und Forstwirte können sich die Energiesteuer für Diesel damit wieder teilweise zurückerstatten lassen - genauer 21,48 Cent pro Liter. Das soll die Betriebe finanziell entlasten und ihnen gleichzeitig in einem von erheblichen Preisschwankungen geprägten Markt Planungssicherheit geben. Den Bund kostet die Wiedereinführung im Jahr rund 430 Millionen Euro./tam/DP/stw