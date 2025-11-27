DAX23.784 +0,2%Est505.652 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.155 +1,4%Euro1,1578 -0,2%Öl63,05 ±-0,0%Gold4.154 -0,2%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet sich nach jüngster Erholung

27.11.25 09:13 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet sich nach jüngster Erholung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der dreitägigen Erholung hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Donnerstag verhalten begonnen. Der DAX notierte zunächst kaum verändert bei 23.725 Punkten. Damit bewegt sich der deutsche Leitindex an der 21-Tage-Linie, die unter Investoren als kurzfristiger Trendindikator gilt. Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,2 Prozent auf 29.279 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent.

"Der Dax hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. In den USA schaffte es der marktbreite S&P 500 am Vorabend erneut, an seinen Korrekturtrend vom Rekord Ende Oktober heranzukommen. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt./edh/stk

