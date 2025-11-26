DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +1,6%Nas23.263 +1,0%Bitcoin77.598 +2,8%Euro1,1597 +0,2%Öl63,13 +0,8%Gold4.166 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt
Euro im US-Handel knapp unter 1,16 US-Dollar - das steckt dahinter Euro im US-Handel knapp unter 1,16 US-Dollar - das steckt dahinter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Freundliches Marktumfeld

Erholung setzt sich fort: Bitcoin klettert kurzzeitig über 90.000 US-Dollar

26.11.25 20:43 Uhr
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin erobert 90.000-Dollar-Marke kurzzeitig zurück | finanzen.net

Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag hat der Bitcoin am Mittwoch wieder an seine jüngste Erholung angeknüpft.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.344,0118 CHF 1.782,3433 CHF 2,53%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.598,4454 EUR 2.085,8148 EUR 2,76%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.971,8717 GBP 1.598,9345 GBP 2,41%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.076.998,9209 JPY 434.318,7988 JPY 3,18%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.993,2102 USD 2.651,5491 USD 3,04%
Charts|News

In einem freundlichen Marktumfeld stieg die bekannteste Kronenwährung auf der Plattform Bitstamp kurzzeitig über 90.000 US-Dollar. Dieses Niveau wurde zuletzt vor knapp einer Woche erreicht. Zuletzt kostete ein Bitcoin gut 89.800 Dollar.

Am Kapitalmarkt hatten sich zuletzt wieder Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember breit gemacht. Hintergrund sind Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten. Niedrigere Zinsen kommen riskanten Anlagen wie Kryptowährungen zugute, da diese selber keine Zinsen abwerfen.

"Die Anleger suchen wieder das Risiko und beenden offensichtlich zunächst die Serie der Gewinnmitnahmen", schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Zudem könnten sich weiterhin Schnäppchenjäger auf die Pirsch begeben und sich mit Bitcoin eindecken. Sollte der jüngste Rückgang verstärkt als Kaufgelegenheit wahrgenommen werden, dürfte dies den Aufwärtsimpuls verstärken.

Die Umkehr der pessimistischen Stimmung spiegelte sich auch auf den Derivatemärkten wider. Laut Daten der Analyseplattform Coinglass sind die Wetten auf steigende Bitcoin-Kurse aktuell wieder in der Überzahl.

/la/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com, Godlikeart / Shutterstock.com