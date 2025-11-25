Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag schwächer

Blick auf Nestlé-Kurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 80,10 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 80,10 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 80,03 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 306.386 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 12,73 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,10 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,67 CHF an.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Aktie aus.

