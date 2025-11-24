DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
So entwickelt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

24.11.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,74 CHF an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,86 CHF 0,09 CHF 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 80,74 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 80,90 CHF zu. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 80,44 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 80,84 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 115.412 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,60 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,43 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie legt zu Schweizer Konzernriese darf Perrier-Mineral in Frankreich vorerst weiter verkaufen

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

