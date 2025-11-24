Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,74 CHF an der Tafel.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 80,74 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 80,90 CHF zu. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 80,44 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 80,84 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 115.412 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,60 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,43 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

