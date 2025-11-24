Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 80,82 CHF.
Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 80,82 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 80,98 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 80,44 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,84 CHF. Zuletzt wechselten 407.734 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 15,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,67 CHF je Nestlé-Aktie aus.
Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
