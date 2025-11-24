Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 80,82 CHF.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 80,82 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 80,98 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 80,44 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,84 CHF. Zuletzt wechselten 407.734 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 15,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 84,67 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

