Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 40,75 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 250 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin sieht den Baustoffkonzern vor einer mehrjährigen Wachstumsstory. Das operative Ergebnis dürfte zwischen 2024 und 2030 im Schnitt um 6 Prozent per annum steigen, schrieb er am Donnerstagabend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
236,60 €
|Abst. Kursziel*:
7,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
236,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,69%
|
Analyst Name:
Ben Rada Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|13:31
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
