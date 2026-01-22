Goldman Sachs Group Inc.

Heidelberg Materials Buy

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 250 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin sieht den Baustoffkonzern vor einer mehrjährigen Wachstumsstory. Das operative Ergebnis dürfte zwischen 2024 und 2030 im Schnitt um 6 Prozent per annum steigen, schrieb er am Donnerstagabend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

