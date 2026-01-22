DAX 24.860 +0,0%ESt50 5.931 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.955 -0,2%Euro 1,1745 -0,1%Öl 65,25 +1,3%Gold 4.942 +0,1%
Heidelberg Materials Aktie

236,80 EUR -1,90 EUR -0,80 %
STU
Marktkap. 40,75 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Goldman Sachs Group Inc.

Heidelberg Materials Buy

13:31 Uhr
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 250 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin sieht den Baustoffkonzern vor einer mehrjährigen Wachstumsstory. Das operative Ergebnis dürfte zwischen 2024 und 2030 im Schnitt um 6 Prozent per annum steigen, schrieb er am Donnerstagabend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

