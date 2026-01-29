Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 41,87 Mrd. EURKGV 18,44
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie der Heidelberger sei einer der günstigsten Baustoffwerte unter ihrer Beobachtung, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Der Konzern würde von einer Absatzbelebung in Deutschland und Europa sowie von einem Wiederaufbau der Ukraine profitieren./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
230,90 €
|Abst. Kursziel*:
29,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
231,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,53%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
