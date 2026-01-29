Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie der Heidelberger sei einer der günstigsten Baustoffwerte unter ihrer Beobachtung, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Der Konzern würde von einer Absatzbelebung in Deutschland und Europa sowie von einem Wiederaufbau der Ukraine profitieren./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET

