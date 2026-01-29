DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
Top News
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Heidelberg Materials Aktie

231,60 EUR -1,10 EUR -0,47 %
STU
Marktkap. 41,87 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Heidelberg Materials Buy

08:01 Uhr

Heidelberg Materials
231,60 EUR -1,10 EUR -0,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie der Heidelberger sei einer der günstigsten Baustoffwerte unter ihrer Beobachtung, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Der Konzern würde von einer Absatzbelebung in Deutschland und Europa sowie von einem Wiederaufbau der Ukraine profitieren./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
230,90 €		 Abst. Kursziel*:
29,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
231,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,53%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:01 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Mittag
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag zurück
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: Am Mittwochmittag Gewinne im LUS-DAX
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
