10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX höher erwartet

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise etwas stärker

2. Börsen in Fernost im Plus - Nikkei mit Rekord

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise um kräftige 3,92 Prozent stärker bei 54.720,66 Punkten und erreicht dabei einen neuen Rekord.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 1,15 Prozent auf 4.061,99 Zähler an.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng unterdessen 0,26 Prozent auf 26.846,09 Punkte.

3. Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle

Für Anleger von Palantir wurde es am Montagabend spannend, denn der Software-Konzern berichtete über die Geschäftsentwicklung im jüngst abgeschlossenen Jahresviertel. Zur Nachricht

4. ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat im abgelaufenen Jahr noch weniger verdient als zuletzt schon befürchtet. Zur Nachricht

5. BayWa-Aktie: Schwache Ökostromtochter belastet Sanierung

Beim Krisenkonzern BayWa erschweren verschärfte Finanzprobleme der Ökostromtochter Baywa r.e. die bis Ende 2028 erhoffte finanzielle Gesundung. Zur Nachricht

6. Musk vereint SpaceX und xAI

Tech-Milliardär Elon Musk hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt. Gemeinsam sollen die Unternehmen unter anderem Rechenzentren im All bauen, wie Musk ankündigte. Zur Nachricht

7. Novo Nordisk meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema

Gute Nachrichten für Aktionäre des Pharmakonzerns: Novo Nordisk hat mit dem Abnehm-Medikament CagriSema einen Studienerfolg erzielt. Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament, das einmal wöchentlich injiziert wird und zwei Wirkstoffe zur Behandlung von Adipositas kombiniert, vielversprechende Ergebnisse bei Blutzuckerkontrolle und Gewichtsreduktion gezeigt. Zur Nachricht

8. PayPal, AMD und Super Micro unter Beobachtung

PayPal wird vor der Eröffnung der Wall Street seine Bilanz zur Einsicht präsentieren. Nach der Schlussglocke folgen dann noch AMD und Super Micro. Alle anstehenden Termine & Bilanzen im Überblick

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 0,27 auf 61,87 Dollar, während Brent um 0,32 auf 65,99 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1812 US-Dollar und damit mehr als am Vortag.