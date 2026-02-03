DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.643 -0,2%Euro1,1824 +0,3%Öl65,97 -0,5%Gold4.925 +5,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
10 vor 9

Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Bilanzen von AMD, Super Micro und PayPal im Blick

03.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Alle Augen auf NASDAQ- und NYSE-Aktien AMD, Super Micro und PayPal - was bringen die Zahlen? | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.797,5 PKT 258,7 PKT 1,05%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.775,6 PKT -611,5 PKT -2,23%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
54.720,7 PKT 2.065,5 PKT 3,92%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.015,8 PKT -102,2 PKT -2,48%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX höher erwartet

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen zeitweise etwas stärker

2. Börsen in Fernost im Plus - Nikkei mit Rekord

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise um kräftige 3,92 Prozent stärker bei 54.720,66 Punkten und erreicht dabei einen neuen Rekord.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 1,15 Prozent auf 4.061,99 Zähler an.
In Hongkong gewinnt der Hang Seng unterdessen 0,26 Prozent auf 26.846,09 Punkte.

3. Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle

Wer­bung

Für Anleger von Palantir wurde es am Montagabend spannend, denn der Software-Konzern berichtete über die Geschäftsentwicklung im jüngst abgeschlossenen Jahresviertel. Zur Nachricht

4. ProSiebenSat.1 mit noch weniger Jahresgewinn als befürchtet

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat im abgelaufenen Jahr noch weniger verdient als zuletzt schon befürchtet. Zur Nachricht

5. BayWa-Aktie: Schwache Ökostromtochter belastet Sanierung

Beim Krisenkonzern BayWa erschweren verschärfte Finanzprobleme der Ökostromtochter Baywa r.e. die bis Ende 2028 erhoffte finanzielle Gesundung. Zur Nachricht

Wer­bung

6. Musk vereint SpaceX und xAI

Tech-Milliardär Elon Musk hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt. Gemeinsam sollen die Unternehmen unter anderem Rechenzentren im All bauen, wie Musk ankündigte. Zur Nachricht

7. Novo Nordisk meldet positive Studienresultate für Abnehm-Mittel CagriSema

Gute Nachrichten für Aktionäre des Pharmakonzerns: Novo Nordisk hat mit dem Abnehm-Medikament CagriSema einen Studienerfolg erzielt. Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament, das einmal wöchentlich injiziert wird und zwei Wirkstoffe zur Behandlung von Adipositas kombiniert, vielversprechende Ergebnisse bei Blutzuckerkontrolle und Gewichtsreduktion gezeigt. Zur Nachricht

8. PayPal, AMD und Super Micro unter Beobachtung

PayPal wird vor der Eröffnung der Wall Street seine Bilanz zur Einsicht präsentieren. Nach der Schlussglocke folgen dann noch AMD und Super Micro. Alle anstehenden Termine & Bilanzen im Überblick

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 0,27 auf 61,87 Dollar, während Brent um 0,32 auf 65,99 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1812 US-Dollar und damit mehr als am Vortag.

Bildquellen: Lichtmeister / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:49Erholung dürfte sich fortsetzen: DAX vor festem Start in den Dienstagshandel - Nikkei mit Rekord
08:45Porsche AG: Michael Leiters räumt mit Oliver Blumes Erbe auf
08:35dailyDAX: Starker Monatsauftakt
08:35dailyDAX: Starker Monatsauftakt
08:35dailyDAX: Starker Monatsauftakt
08:22Aktien Frankfurt Ausblick: Beruhigung bei Edelmetallen lässt Dax weiter steigen
08:21Air Canada fliegt ganzjährig mit Airbus A321 XLR von Toronto nach Manchester und Kopenhagen
08:00Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Bilanzen von AMD, Super Micro und PayPal im Blick
mehr