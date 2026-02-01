DAX24.976 +0,7%Est506.044 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,66 -1,0%Gold4.924 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter - Beruhigung bei den Edelmetallen

03.02.26 09:20 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter - Beruhigung bei den Edelmetallen | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.974,8 PKT 177,3 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um ein Prozent auf 25.043 Punkte.

Wer­bung

Am Vortag bereits hatte der Dax nach nervösem Start zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,7 Prozent auf 31.721 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent nach oben./la/jha/

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:46DAX erholt sich weiter: 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten - Nikkei & EURO STOXX mit Rekorden
10:44DAX setzt Erholung fort – internationale Märkte überwiegend freundlich
10:44DAX setzt Erholung fort – internationale Märkte überwiegend freundlich
10:18ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter - Positives Umfeld stützt
10:11BMW verschafft ZF mit neuem Milliardenauftrag Luft
09:55Lufthansa lackiert einen Airbus A321 in Super-Star-Farben
09:45Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
09:45Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
mehr