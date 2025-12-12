DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.643 -0,2%Euro1,1819 +0,2%Öl66,05 -0,4%Gold4.917 +5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

OTS: PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert ...

03.02.26 08:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PAUL HARTMANN AG
213,00 EUR -3,00 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert erneut Umsatz und

Ergebnis

Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges

Wer­bung

organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.

Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über

dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3

%. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen

wesentlichen Ergebnisbeitrag.

"HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige

Wer­bung

Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und

Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir

werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta

Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.

Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der

vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.

Wer­bung

Pressekontakt:

Stephanie Reuter

PAUL HARTMANN AG

Tel. +49 7321 36 13 93

E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6209143

OTS: PAUL HARTMANN AG

ISIN: DE0007474041

Ausgewählte Hebelprodukte auf PAUL HARTMANN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PAUL HARTMANN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PAUL HARTMANN AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PAUL HARTMANN AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2009Paul Hartmann kein SchnäppchenGeldanlagebrief
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
04.09.2009Paul Hartmann kein SchnäppchenGeldanlagebrief
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PAUL HARTMANN AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen