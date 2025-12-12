OTS: PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert ...
Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges
organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.
Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über
dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3
%. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen
wesentlichen Ergebnisbeitrag.
"HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige
Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und
Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir
werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta
Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.
Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der
vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.
