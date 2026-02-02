DAX aktuell

Der DAX könnte an den freundlichen ersten Handelstag im Februar auch am Dienstag anknüpfen, was auch den starken Vorgaben zu verdanken sein dürfte.

Der DAX hatte zum Wochenstart nach zunächst schwachem Auftakt schließlich Fahrt aufgenommen und 1,05 Prozent höher bei 24.797,52 Punkten geschlossen. Auch am Dienstag lassen vorbörsliche Indikationen einen freundlichen Handelsstart erwarten.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Starke Vorgaben und Goldpreiserholung

Sowohl in den USA als auch in Asien standen oder stehen die Börsenampeln auf grün - die guten Vorgaben könnten damit auch den heimischen Aktienmarkt zum Start antreiben. In Japan war die Stimmung sogar so gut, dass ein deutlicher Kurssprung zu sehen war: Der Nikkei 225 stieg deutlich und erreichte bei 54.736,54 Punkten einen neuen Rekord.

Positiv wird auch eine Erholung des Goldpreises gewertet: Noch am Vortag hatte ein Preisrutsch am Edelmetallmarkt für massive Verunsicherung gesorgt und Anleger zwischenzeitlich auf breiter Front aus Aktien getrieben.

Schwankungen weiter möglich

Experten gehen dennoch weiter davon aus, dass es am deutschen Aktienmarkt im Monat Februar weiter volatil zugehen drüfte. weitergehen. Das Börsenjahr 2026 zeige sich von Beginn an deutlich nervöser, worauf die vergangenen Wochen einen Vorgeschmack geliefert hätten, so die Experten von Index Radar

