DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 ±0,0%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.022 -1,1%Euro1,1813 +0,2%Öl66,00 -0,5%Gold4.856 +4,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
DAX aktuell

Erholung dürfte sich fortsetzen: DAX vor festem Start in den Dienstagshandel - Nikkei mit Rekord

03.02.26 07:16 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte an seinen Erholungskurs zum Start anknüpfen | finanzen.net

Der DAX könnte an den freundlichen ersten Handelstag im Februar auch am Dienstag anknüpfen, was auch den starken Vorgaben zu verdanken sein dürfte.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.856,17 USD 195,28 USD 4,19%
News
Indizes
DAX 40
24.797,5 PKT 258,7 PKT 1,05%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.775,6 PKT -611,5 PKT -2,23%
Charts|News|Analysen
KOSPI
4.949,7 PKT -274,7 PKT -5,26%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte zum Wochenstart nach zunächst schwachem Auftakt schließlich Fahrt aufgenommen und 1,05 Prozent höher bei 24.797,52 Punkten geschlossen. Auch am Dienstag lassen vorbörsliche Indikationen einen freundlichen Handelsstart erwarten.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Starke Vorgaben und Goldpreiserholung

Sowohl in den USA als auch in Asien standen oder stehen die Börsenampeln auf grün - die guten Vorgaben könnten damit auch den heimischen Aktienmarkt zum Start antreiben. In Japan war die Stimmung sogar so gut, dass ein deutlicher Kurssprung zu sehen war: Der Nikkei 225 stieg deutlich und erreichte bei 54.736,54 Punkten einen neuen Rekord.

Positiv wird auch eine Erholung des Goldpreises gewertet: Noch am Vortag hatte ein Preisrutsch am Edelmetallmarkt für massive Verunsicherung gesorgt und Anleger zwischenzeitlich auf breiter Front aus Aktien getrieben.

Wer­bung

Schwankungen weiter möglich

Experten gehen dennoch weiter davon aus, dass es am deutschen Aktienmarkt im Monat Februar weiter volatil zugehen drüfte. weitergehen. Das Börsenjahr 2026 zeige sich von Beginn an deutlich nervöser, worauf die vergangenen Wochen einen Vorgeschmack geliefert hätten, so die Experten von Index Radar

>

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

07:20DAX-FLASH: Beruhigung bei Gold- und Silberpreis lässt auch Dax weiter steigen
07:16Erholung dürfte sich fortsetzen: DAX vor festem Start in den Dienstagshandel - Nikkei mit Rekord
04:49Dax-Konzerne im Teilzeit-Modus? Diese Zahlen offenbaren eine andere Realität
04:08Airbus A320 von Sudan Airways: Flughafen Khartoum empfängt erstmals wieder Linienflug
02.02.26ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax fest nach kräftigen Auftaktverlusten
02.02.26Börse Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im DAX
02.02.26Aktien Frankfurt Schluss: Dax fest nach kräftigen Auftaktverlusten
02.02.26Milliardenauftrag: BMW kauft langfristig weiterentwickelte ZF 8-Gang-Automaten
mehr