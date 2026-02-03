DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 ±0,0%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.581 -0,3%Euro1,1816 +0,2%Öl66,01 -0,5%Gold4.913 +5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Thorsten Frei: Bin 'glücklich' als Kanzleramtschef

03.02.26 08:54 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei hat keinerlei Ambitionen, seinen jetzigen Job gegen einen anderen einzutauschen. "Ich bin ein glücklicher Minister hier im Kanzleramt und möchte das für den Rest der Legislaturperiode bleiben", sagte der CDU-Politiker und Vertraute von Kanzler Friedrich Merz dem "Tagesspiegel".

Wer­bung

Im Januar hatte es Gerüchte über eine Kabinettsumbildung gegeben, in deren Zentrum Unionsfraktionschef Jens Spahn und Frei standen. Merz hatte den Spekulationen dann ein Ende bereitet. "Ich habe nicht vor, das Bundeskabinett umzubilden", sagte der CDU-Vorsitzende nach einer Vorstandssitzung seiner Partei. "Ich bin mit der Arbeit des Bundeskabinetts zufrieden." Merz hob einerseits eine "gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit Spahn hervor, lobte andererseits auch die Koordination der Regierungsarbeit über das Kanzleramt als "gut und sehr zufriedenstellend"./shy/DP/jha