DAX stabil -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Heidelberg Materials Aktie

239,70 EUR +2,40 EUR +1,01 %
STU
Marktkap. 42,23 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
239,70 EUR 2,40 EUR 1,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach den Ifo-Geschäftserwartungen auf "Buy" belassen. Während sich das deutsche Geschäftsklima im Januar im Vergleich zum Monat Dezember leicht verbessert habe, seien die Zukunftserwartungen unverändert negativ geblieben, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baustoffbranche. Positiv sei jedoch, dass die Neuaufträge im Vergleich zum November moderat gestiegen seien und die Baugenehmigungen für Wohnimmobilien trotz einer gleichgebliebenen Entwicklung im Monatsvergleich ihr bemerkenswertes Wachstum im Jahresvergleich fortgesetzt hätten./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Heidelberg Materials

14:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

