Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen uneins -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
169,98 EUR -1,66 EUR -0,97 %
STU
200,31 USD +1,56 USD +0,78 %
BTT
Marktkap. 130,22 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Boeing Co.
169,98 EUR -1,66 EUR -0,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Treffen mit Spitzenvertretern des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen besserten sich, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine veränderte Unternehmenskultur wirke sich auf operativer Ebene positiv aus./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 198,72		 Abst. Kursziel*:
28,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 200,31		 Abst. Kursziel aktuell:
27,30%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

15:31 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
10.12.25 Boeing Buy UBS AG
08.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
