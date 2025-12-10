Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

15:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach einem Treffen mit Spitzenvertretern des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen besserten sich, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine veränderte Unternehmenskultur wirke sich auf operativer Ebene positiv aus./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

