Aktienkurs im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Montagnachmittag nordwärts

17.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 415,41 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
362,50 EUR 12,25 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 415,41 USD. Bei 415,45 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 399,06 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.029.159 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 214,25 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,50 USD an.

Am 22.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.01.2026 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte

Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung

Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen

In eigener Sache

Nachrichten zu Tesla

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
mehr Analysen