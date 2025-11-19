DAX23.159 -0,1%Est505.514 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -3,0%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.928 -1,5%Euro1,1576 -0,1%Öl64,32 -0,8%Gold4.082 +0,3%
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
MÄRKTE EUROPA/Warten auf Nvidia-Geschäftszahlen

19.11.25 09:50 Uhr
DOW JONES--Wie erwartet mit angezogenener Handbremse zeigen sich am Mittwoch die Börsen in Europa. Wegen des Abwartens vor den Nvidia-Geschäftszahlen am Abend zeigen sich nur geringe Kursausschläge. Der DAX gibt 0,1 Prozent auf 23.164 Punkte ab, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,4 Prozent auf 5.514 Punkte. Die Dynamik der Gewinnmitnahmen hatte bereits über Nacht nachgelassen, sowohl die US- als auch Asien-Börsen versuchten sich an einer Bodenbildung. Verluste in Asien lagen zumeist im Bereich von nur einem halben Prozent. "Mit dem immer kritischeren Blick auf die Bewertungen der KI-Aktien sind die Nvidia-Zahlen ein Schlüssel für das breite Marktsentiment", sagt Analyst Lloyd Chan von MUFG Bank mit Blick auf die Daten am Abend.

Global noch wichtiger dürfte dann der nachgereichte US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag werden, da er Interpretation für die Bereitschaft zu Zinssenkungen durch die US-Notenbank ermöglichen wird. Auch das Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung von Ende Oktober dürfte am Abend genau unter die Lupe genommen werden. In Europa stehen im Tagesverlauf Inflationsdaten auf dem Programm, so die Verbraucherpreise aus Großbritannien und der EU. In der Eurozone wird die Kernrate 2,4 Prozent höher erwartet, die britischen Daten lagen im erwarteten Rahmen. In den USA steht die verspätete Handelsbilanz für August an.

In Deutschland hat das Ifo-Institut in einer Studie festgestellt, dass rund ein Drittel aller Unternehmen unter Auftragsmangel leiden. Vor allem die Nebenwerte im MDAX werden im Handel daher eher als zukünftige Underperformer gesehen. Schließlich sind sie abhängiger vom Binnenmarkt als die international aufgestellten DAX-Unternehmen.

Deutliche Kursausschläge gibt es nur bei Aktien von Nutzfahrzeugherstellern: Hier kommen Berichte positiv an, wonach die US-Umweltbehörde EPA weiter auf ihren verschärften Abgasvorschriften ab 2027 beharren will. Dies könnte den Absatz des Modelljahres 2026 bei den Herstellern erhöhen, vor allem aber die Preise für diese Fahrzeuge treiben, heißt es. Gegen den wenig veränderten Markt steigen Volvo um 2 Prozent und Daimler Truck sowie Traton um knapp über 4 Prozent.

Bei Mercedes-Benz (+0,3%) wird über das Ende der gescheiterten Luxusstrategie gesprochen. Statt sich auf Fahrzeuge der Oberklasse zu fokussieren, will Mercedes-Chef Ola Källenius nun Premiumautos in allen Preisklassen bauen, wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren hat.

Bei Pierer Mobility endet die österreichische Epoche als erfolgreicher Motorradhersteller der Marke KTM. Die indische Bajaj Auto International Holding meldete in der Nacht, dass sie nun die alleinige Kontrolle über das Unternehmen übernimmt. Die Aktien springen um 8,5 Prozent.

Deutsche und französische Technologie-Aktien wie SAP (-0,4%) stehen etwas im Blick mit den Wünschen nach einer "digitalen Unabhängigkeit" Europas. Auch soll versucht werden, die Bürokratie zu digitalisieren. Mit Kursgewinnen zeigen sich Nebenwerte wie Hermle (+1,1%) und Pfisterer (+4,4%). Beide Unternehmen meldeten am Morgen gute Neunmonats-Zahlen und starke Auftragslagen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.514,02 -0,4% -20,69 +13,0%

Stoxx-50 4.704,66 -0,2% -10,13 +9,4%

DAX 23.163,85 -0,1% -16,68 +16,4%

MDAX 28.560,73 +0,2% 67,30 +11,4%

TecDAX 3.423,52 +0,2% 7,06 -0,0%

SDAX 15.910,63 +0,7% 102,91 +15,3%

CAC 7.928,81 -0,5% -39,12 +8,0%

SMI 12.500,68 +0,2% 18,73 +7,6%

ATX 4.723,51 +0,1% 6,88 +28,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1576 -0,0% 1,1579 1,1581 +11,8%

EUR/JPY 180,11 +0,0% 180,09 179,82 +10,5%

EUR/CHF 0,9259 +0,0% 0,9257 0,9254 -1,4%

EUR/GBP 0,8817 +0,1% 0,8807 0,8810 +6,4%

USD/JPY 155,59 +0,0% 155,53 155,28 -1,1%

GBP/USD 1,3129 -0,1% 1,3147 1,3144 +5,1%

USD/CNY 7,0877 +0,1% 7,0822 7,0779 -1,8%

USD/CNH 7,1120 +0,0% 7,1112 7,1117 -3,0%

AUS/USD 0,6483 -0,4% 0,6510 0,6485 +5,2%

Bitcoin/USD 91.376,90 -1,9% 93.111,30 92.659,70 -1,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,20 60,74 -0,9% -0,54 -16,9%

Brent/ICE 64,28 64,89 -0,9% -0,61 -13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.082,82 4.068,33 +0,4% 14,50 +55,1%

Silber 51,32 50,73 +1,2% 0,60 +76,9%

Platin 1.334,72 1.328,88 +0,4% 5,84 +51,7%

Kupfer 4,99 4,97 +0,3% 0,01 +21,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 03:51 ET (08:51 GMT)

