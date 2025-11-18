Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 402,60 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 402,60 USD ab. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 393,72 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 405,35 USD. Bisher wurden heute 12.163.200 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 214,25 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 291,50 USD.

Am 22.10.2025 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,10 Mrd. USD – ein Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

