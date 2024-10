Urlaubsplanung

Smartphone Apps bieten sich heutzutage für fast jede Angelegenheit als kleine Helfer im Alltag oder zum Zeitvertreib an. Auch für Reisen wurden eigene Apps entwickelt: Vom Kofferpacken, bis hin zur Reiseplanung oder Restaurantsuche vor Ort - verschiedenste Apps erleichtern die Urlaubsplanung.

Sicher Reisen

In der App Sicher Reisen bietet das Auswärtige Amt alle nötigen Informationen und Neuigkeiten rund um das gewünschtes Reiseland. Dazu gehören allgemeine Hinweise, die Sicherheitslage vor Ort, Zoll- und strafrechtliche Vorschriften sowie medizinische Fragen. Für favorisierte Reiseländer können zudem per Push-Nachricht aktualisierte Reise- und Sicherheitshinweise erhalten werden. Darüber hinaus kann über den integrierten "Ich bin OK" Button ein kurzes Lebenszeichen an Familie und Freunde gesendet werden.

PackPoint

Für eine unbeschwerte Vorbereitung auf die nächste Reise eignet sich die kostenlose PackPoint App. Unter Einbeziehung von Reiseort, Reisezeit, Reiseart, geplanten Aktivitäten und der Wettervorhersage vor Ort erstellt PackPoint Vorschläge für eine Packliste, welche bearbeitet und individualisiert werden kann. Die fertige Packliste kann anschließend über einen Link mit den Mitreisenden geteilt werden.

Verkehrsmittel suche mit GoEuro

Egal ob mit Flugzeug, Bahn oder Fernbus - die App von GoEuro vergleicht sowohl die verschiedenen Verkehrsmittel als auch alle Anbieter miteinander und sucht den günstigsten Preis sowie die schnellste Verbindung heraus. Das Ticket kann direkt über die App gebucht werden.

Google Übersetzer

Sprachprobleme sind im Ausland meist vorprogrammiert: Menükarten, Schilder, Warnhinweise - oftmals sind diese nur in der Landessprache verfasst. Übersetzungs-Apps wie der Google Übersetzer sorgen hier schnell für Klarheit. Dafür muss lediglich die Kamera des Smartphones den Text in der Fremdsprache erfassen und die App übersetzt diesen in Echtzeit in die gewünschte Sprache. Zwar wird der Text meist Wort für Wort übersetzt, ist in der Regel aber dennoch gut verständlich. Darüber hinaus verfügt der Google Übersetzer über eine Spracheingabe und kann ganze Konversationen direkt übersetzen.

Währungsrechner

Bei einer Reise ins Ausland ist die Frage nach dem Wechselkurs meist ein zentrales Thema. Hier bietet beispielsweise ein Währungsrechner ein nützliches Tool, mit dem schnell und unkompliziert der aktuelle Wechselkurs der Währung des Reiselandes errechnet werden kann. Hierfür gibt es diverse kostenlose Apps mit teilweise über 160 Landeswährungen, die Sie auswählen und vergleichen können. Diese Rechner funktionieren in der Regel auch offline.

Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Co.

Die App von TripAdvisor liefert für verschiedenste Hotels, Sehenswürdigkeiten und Restaurants die Bewertungen von Besuchern. Durch die zahlreichen Kommentare von Besuchern erhält man wertvolle Tipps zu verschiedenen Orten und Hotels.

Auch über die App Foursquare lassen sich weltweit Clubs, Bars, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Hotels, Unterkünfte und viele andere interessante Orte finden. Zu den jeweiligen Punkten gibt es eine detaillierte Beschreibung, Bewertungen, Insider-Tipps und Nutzererfahrungen.

TravelSpend

Für eine Kostenübersicht eignet sich die App TravelSpend. In der App lässt sich ein Urlaubsbudget festlegen, welches den Ausgaben während der Reise gegenüber gestellt wird. Dazu gehören Kategorien wie Kaffeetrinken, Restaurantbesuche, Aktivitäten, Eintritt ins Museum, aber auch Ausflüge und Unterkunft.

