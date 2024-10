Fremdwährung nach Urlaub

Im Urlaub können viele unvorhergesehene Dinge passieren, weshalb manchmal - trotz guter Planung - Fremdwährung übrig bleibt. Doch wohin soll das ausländische Geld jetzt?

Nicht nur in weit entfernten Ländern gibt es eine eigene Landeswährung. Selbst die Schweiz, die sich eine Landesgrenze mit Deutschland teilt, besitzt eine eigene Währung. Was also macht man nun mit Schweizer Franken, Dollarscheinen und Co., wenn man wieder zuhause ist?

Das Geld behalten

Die wohl simpelste Methode ist, das Geld einfach bis zur nächsten Reise in jenes Land zu behalten. Besonders sinnvoll ist dies, wenn man regelmäßig in dieselben Länder reist. Eventuell verbringen aber auch Verwandte oder Freunde in nächster Zeit ihren Urlaub dort. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, das Geld als Andenken aufzubewahren.

Doch was tun, wenn man keinen Urlaub in dieses Land mehr geplant hat und die Währung auch nicht als Erinnerungsstück behalten möchte? Und wenn Familie und Freunde auch nicht planen, dort hinzureisen?

Das Geld umtauschen

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Geld umzutauschen. Neben Wechselstuben bieten auch Banken und Sparkassen diese Möglichkeit. Dies ist allerdings meistens mit hohen Wechselgebühren verbunden, weshalb dies bei großen Beträge sinnvoller ist. Ebenfalls problematisch ist der Umtausch von Münzen, da Wechselstuben oder Banken diese in der Regel nicht annehmen.

Das Geld spenden

Die dritte Möglichkeit besteht laut dem Bankenverband darin, das ausländische Bargeld zu spenden. Dabei gibt es unterschiedliche Wege, das Geld für einen guten Zweck einzusetzen.

Yahoo berichtet, dass Hilfsorganisationen sich oft über jede Spende freuen - auch in Fremdwährung. Die Welthungerhilfe beispielsweise akzeptiere Scheine, Münzen und sogar nicht mehr gültige Währungen wie Deutsche Mark. Die Spende könne per Post in einem Umschlag beziehungsweise Paket verschickt werden, jedoch auf eigene Kosten. Wer das nicht möchte, könne nach Absprache mit dem jeweiligen Ansprechpartner der Welthungerhilfe die Spende kostenfrei bei einer Bankfiliale abgeben.

Neben der Welthungerhilfe nehme auch die Caritas oder UNICEF Fremdwährung als Spenden entgegen.

An Flughäfen besteht die Möglichkeit, Spenden in Spendenboxen abzugeben, so der Bankenverband. Diese speziellen Sammelbehälter finden sich aber auch bei großen Sehenswürdigkeiten oder in Banken.

Redaktion finanzen.net