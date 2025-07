Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 178,37 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 178,37 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 177,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,65 USD. Bisher wurden heute 1.374.172 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 13,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 26,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,516 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 198,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 89,97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

