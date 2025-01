Helferlein

Die besten kostenlosen KI-Tools für den Alltag und Beruf

27.01.25 03:17 Uhr

Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und findet in vielen Bereichen des Lebens Anwendung. Kostenlose KI-Tools eröffnen neue Möglichkeiten, effizienter zu arbeiten und komplexe Aufgaben schneller zu bewältigen.

Effiziente Programmierung durch KI GitHub Copilot hat sich als wertvolles Werkzeug für Softwareentwickler etabliert. Dieses Tool, das laut CHIP.de direkt in gängige Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio Code integriert wird, schlägt basierend auf den bisherigen Eingaben automatisiert Code vor. Die Unterstützung durch künstliche Intelligenz reduziert Fehler und beschleunigt die Umsetzung von Projekten. Ergänzend dazu bietet Continue, eine Open-Source-Alternative, ähnliche Funktionen. Kollaborative Datenanalyse für Teams Die Analyse und Visualisierung großer Datenmengen stellen häufig eine Herausforderung dar. Deepnote bietet hierfür eine Plattform, die speziell für die Zusammenarbeit in Teams entwickelt wurde. Laut CHIP.de ermöglicht die Software das gleichzeitige Arbeiten an Python-Notebooks und liefert Echtzeit-Visualisierungen, die sich ideal für datengetriebene Projekte eignen. Insbesondere in agilen Arbeitsumfeldern erweist sich dieses Tool als wertvolle Unterstützung. Vereinfachung juristischer Dokumente Legal Robot erleichtert den Umgang mit juristischen Texten erheblich. Das Tool analysiert komplexe Formulierungen in Verträgen und rechtlichen Dokumenten und übersetzt sie in verständliche Sprache. Diese Anwendung ist insbesondere für Personen ohne juristischen Hintergrund eine wertvolle Hilfe. Die Möglichkeit, Fachjargon schnell und präzise zu entschlüsseln, spart Zeit und bietet Sicherheit im Umgang mit rechtlichen Inhalten. Optimierte Arbeit mit PDF-Dokumenten ChatPDF ermöglicht es, PDF-Dokumente hochzuladen und gezielt Fragen zu ihrem Inhalt zu stellen. Dies erleichtert das Extrahieren wichtiger Informationen aus umfangreichen Dokumenten. Wie WELT.de erwähnt, kann ChatPDF somit den Umgang mit PDFs effizienter gestalten. Sprachassistenten ohne Programmierkenntnisse erstellen VoiceFlow bietet die Möglichkeit, ohne Programmierkenntnisse eigene Sprachassistenten zu erstellen. Dies ist besonders für Unternehmen interessant, die interaktive Dialoge entwickeln möchten, ohne zusätzliche Entwicklerressourcen einzuplanen. Laut WELT.de können mit VoiceFlow intuitive Sprachdialoge entworfen werden. Redaktion finanzen.net

