Chartbild trübt sich ein

Nach dem Anfang Juli erreichten Hoch seit zwei Jahren ist die Luft bei secunet Security neuerdings raus.

Am Dienstag verschärfte sich die jüngste Abwärtsbewegung der Aktien mit einem Kursrutsch, der bei relativ dünnem Handelsvolumen im XETRA-Handel bis zu zehn Prozent groß war. Die Aktie wurde erstmals seit Ende Mai wieder unter 200 Euro gehandelt, auch wenn sich das Minus zuletzt etwas auf 6,31 Prozent bei 200,50 Euro relativierte. secunet hatte finale Zahlen vorgelegt, die nach den zuvor veröffentlichten Eckdaten eigentlich nur wenig Überraschendes boten.

Wer­bung Wer­bung

Schon Mitte Juli hatten die Aktien nach den Eckdaten einen Kursrutsch erlebt. Das Chartbild der Aktie wirkt spätestens jetzt angeschlagen, denn der Kurs rutschte unter die 100-Tage-Linie, die letztmals im April und damals nur kurz unterschritten wurde. Seit Anfang Dezember 2024 sind die Anleger eigentlich gewohnt, dass die Aktien des IT-Sicherheitsspezialisten komfortabel über dieser mittelfristig relevanten Indikatorlinie liegen, die den Durchschnittskurs der vergangenen 100 Tage abbildet.

Das Jahresplus der secunet-Aktien, die von Ende Februar bis Anfang Juli stark gelaufen waren, beträgt am Dienstag aber immer noch 74 Prozent. Das Rekordniveau aus dem Jahr 2021, als kurzzeitig sogar Kurse über 600 Euro gezahlt wurden, bleibt aber außer Reichweite.

/tih/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)