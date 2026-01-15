DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
secunet Security Networks Aktie

190,60 EUR -1,40 EUR -0,73 %
STU
Marktkap. 1,26 Mrd. EUR

KGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN 727650

ISIN DE0007276503

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

08:31 Uhr
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks AG
190,60 EUR -1,40 EUR -0,73%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen auch weiterhin Fortschritte erzielen, schrieb Lauma Kalns-Timans in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die nachhaltigsten Sektoren und Aktien mit den besten Erfolgsaussichten seien diejenigen, die sich mit Protektionismus, Sicherheit und Unabhängigkeit vereinbaren ließen. Zu ihren "Top Picks" in puncto Nachhaltigkeit im Jahr 2026 gehören unter anderem Befesa, Secunet und Friedrich Vorwerk./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
193,80 €		 Abst. Kursziel*:
21,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
190,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,82%
Analyst Name:
Lauma Kalns-Timans 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

08:31 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.11.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

finanzen.net Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge
StockXperts Secunet: Cyberangriffe reißen nicht ab
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX freundlich
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG continues growth journey in the first nine months of 2025 – outlook for 2025 confirmed and specified
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG publishes figures for the first half of 2025 and confirms forecast for the full year
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks AG in the first half of 2025: Significant increase compared to the prior year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: CEO Axel Deininger to prematurely resign from the Management Board as mutually agreed
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year and confirms annual forecast
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: Audited Annual Financial Statements and Annual Report 2024
