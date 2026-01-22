DAX 24.959 +0,2%ESt50 5.961 +0,2%MSCI World 4.535 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.594 +0,4%Bitcoin 74.160 +1,6%Euro 1,1870 -0,2%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.087 +2,1%
secunet Security Networks Aktie

208,00 EUR +3,00 EUR +1,46 %
STU
Marktkap. 1,33 Mrd. EUR

KGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN 727650

ISIN DE0007276503

secunet Security Networks AG
208,00 EUR 3,00 EUR 1,46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Der neue Ausblick des IT-Sicherheitsunternehmens für 2026 könnte wie üblich konservativ ausfallen, schrieb Andreas Wolf am Montag vor den Jahreszahlen. Damit habe Secunet Möglichkeiten, die Ziele zu übertreffen. Der Experte liegt mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für das Schlussquartal 2025 und für das Gesamtjahr 2026 nach eigener Aussage über den durchschnittlichen Erwartungen am Markt./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
176,50 €		 Abst. Kursziel*:
33,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
208,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,46%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

11:36 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
20.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.11.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

