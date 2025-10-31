Philips Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Zahlen mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. Auf den ersten Blick habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstag. Das Unternehmen sehe seine Marge in diesem Jahr eher am oberen Ende der angepeilten Zielspanne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
