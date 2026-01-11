DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +1,4%Nas23.698 +0,9%Bitcoin78.051 ±0,0%Euro1,1635 -0,2%Öl63,61 +1,5%Gold4.495 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Wie viel Verlust bei einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre Wie viel Verlust bei einem Chainlink-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage im Blick

Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

09.01.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SHIBA INU-Investments gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0,0000 USD -0,0000 USD -1,16%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000021 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 469.043.151,97 SHIB-Coins Da sich der Wert eines Coins am 08.01.2026 auf 0,000009 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.108,82 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -58,91 Prozent.

Am 31.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com