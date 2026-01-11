Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
09.01.26 19:43 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SHIBA INU-Investments gewesen.
Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000021 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 469.043.151,97 SHIB-Coins Da sich der Wert eines Coins am 08.01.2026 auf 0,000009 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.108,82 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -58,91 Prozent.
Am 31.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,000024 USD.
