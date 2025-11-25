DAX23.236 ±-0,0%Est505.533 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,24 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
So entwickelt sich adidas

adidas Aktie News: adidas wird am Mittag ausgebremst

25.11.25 12:05 Uhr
adidas Aktie News: adidas wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 152,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152,00 EUR -1,10 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 152,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 150,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,30 EUR. Zuletzt wechselten 68.638 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,55 Prozent. Bei einem Wert von 150,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 EUR je adidas-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 232,08 EUR an.

adidas gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR gegenüber 2,48 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr gekostet

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

