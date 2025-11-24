adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit grünen Vorzeichen

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 152,85 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 152,85 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 153,75 EUR. Mit einem Wert von 153,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.297 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. 72,59 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,40 EUR. Dieser Wert wurde am 20.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 1,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 232,08 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6,63 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,52 EUR je Aktie.

