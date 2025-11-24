DAX23.277 +0,8%Est505.542 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.648 +1,7%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,45 -0,1%Gold4.089 +0,6%
adidas Aktie News: adidas macht am Nachmittag Boden gut

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 152,10 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 152,10 EUR zu. Bei 153,75 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 153,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.457 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 73,44 Prozent zulegen. Am 20.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,12 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 232,08 EUR an.

adidas ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:31adidas Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:31adidas Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

