adidas Aktie News: adidas verteidigt am Montagmittag Tendenz

Die Aktie von adidas zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 151,60 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 151,60 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,75 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 151,55 EUR. Bei 153,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 97.901 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 74,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,79 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 232,08 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.10.2025. Das EPS belief sich auf 2,58 EUR gegenüber 2,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.

