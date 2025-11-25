adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 151,30 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 151,30 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 151,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 152,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.097 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 42,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 150,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 0,59 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 232,08 EUR angegeben.

adidas ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

