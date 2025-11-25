DAX23.461 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.813 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1570 +0,4%Öl61,81 -2,5%Gold4.139 ±0,0%
adidas im Fokus

adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Dienstagnachmittag

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 152,85 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
153,00 EUR -0,10 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 152,85 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 154,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 188.379 adidas-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2025 bei 150,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 1,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 232,08 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,52 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

