DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,73 -2,8%Nas23.465 -0,9%Bitcoin69.583 -1,5%Euro1,1878 -0,8%Öl70,77 -0,1%Gold4.910 -8,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche
adidas-Aktie springt an: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt adidas-Aktie springt an: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ritter Sport rutscht in die roten Zahlen

30.01.26 16:59 Uhr

WALDENBUCH (dpa-AFX) - Der Schokoladenhersteller Ritter Sport hat im vergangenen Jahr trotz deutlich mehr Umsatz rote Zahlen geschrieben. Das Betriebsergebnis sei deutlich unter den Erwartungen geblieben, wie das Familienunternehmen in Waldenbuch bei Stuttgart mitteilte. Vor allem stark gestiegene Rohstoffkosten hätten zu dem Verlust geführt. Konkrete Angaben zur Höhe machte ein Ritter-Sport-Sprecher auf Nachfrage nicht. Bereits 2024 sei das Ergebnis unter Druck, aber noch positiv gewesen.

Wer­bung

Der Umsatz kletterte vergangenes Jahr dagegen um rund 17,7 Prozent auf 712 Millionen Euro - nach 605 Millionen Euro im Vorjahr. Es handelt sich demzufolge um vorläufige und um Wechselkurseffekte bereinigte Zahlen. Das Plus habe die "massiven Kostensteigerungen" entlang der gesamten Wertschöpfungskette aber nicht kompensieren können.

"Umsatz ist nicht gleich Gewinn - entscheidend ist, ob ein Unternehmen seine Kosten nachhaltig decken kann", teilte Ritter-Sport-Chef Andreas Ronken mit. In den vergangenen Jahren seien insbesondere die Preise für Kakao, Energie, Logistik und Verpackung deutlich gestiegen. "Diese Kosteninflation wirkt sich zeitverzögert und mit voller Wucht auf das Ergebnis aus".

Höhere Preise - weniger Absatz

Die Schwaben haben den Angaben zufolge zwar ebenfalls die Preise für die quadratischen Schokoladentafeln erhöht. Die Kosten hätten aber nur teilweise an den Handel weitergeben werden können. Gerade der Schokoladenmarkt in Deutschland sei stark preissensibel, was zu Absatzrückgängen geführt habe, sagte Ronken. Das Umsatzwachstum sei das Ergebnis höherer Verkaufspreise bei gleichzeitig rückläufigen Mengen.

Wer­bung

Ritter Sport arbeitet demnach daran, die Kostenstrukturen zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren und Investitionen stärker zu priorisieren. Ob bei dem Unternehmen künftig Stellen zur Disposition stehen könnten, war zunächst offen. Für den Hersteller arbeiteten zuletzt rund 1.900 Menschen weltweit./jwe/DP/men