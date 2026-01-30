DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.153 -0,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

01.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Palantir
123,40 EUR -2,92 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Palantir öffnet am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,230 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 62,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 827,5 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,715 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 4,39 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,87 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

