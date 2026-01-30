Ausblick: Two Harbors Investment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Two Harbors Investment wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,371 USD. Das entspräche einer Verringerung von 84,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,37 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 104,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 219,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von -9,2 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,37 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt -118,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 845,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
