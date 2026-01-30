DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.153 -0,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Apple 865985 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar
Ausblick: Walt Disney informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Walt Disney informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Two Harbors Investment stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

01.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Two Harbors Investment Corp Registered Shs
9,57 EUR -1,50 EUR -13,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Two Harbors Investment wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,371 USD. Das entspräche einer Verringerung von 84,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,37 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 104,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 219,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von -9,2 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,37 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt -118,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 845,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Two Harbors Investment und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Two Harbors Investment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Two Harbors Investment

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Two Harbors Investment Corp Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung