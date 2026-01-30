DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.153 -0,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Ausblick: Healthpeak Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

01.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Healthpeak Properties Inc Registered Shs
14,40 EUR 0,10 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Healthpeak Properties lässt sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Healthpeak Properties die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,070 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 600 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 691,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Healthpeak Properties einen Umsatz von 698,0 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,008 USD, gegenüber 0,360 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

