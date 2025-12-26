S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Healthpeak Properties-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die Healthpeak Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,07 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Healthpeak Properties-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,888 Healthpeak Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 641,40 USD, da sich der Wert eines Healthpeak Properties-Papiers am 31.12.2025 auf 16,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 35,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Healthpeak Properties belief sich zuletzt auf 11,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
