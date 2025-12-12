DAX24.380 +0,4%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,2%Nas23.396 -0,8%Bitcoin78.818 ±0,0%Euro1,1746 +0,1%Öl61,14 -0,7%Gold4.345 +1,5%
Lohnende Healthpeak Properties-Investition?

S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren verloren

12.12.25 16:00 Uhr

Vor Jahren Healthpeak Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Healthpeak Properties Inc Registered Shs
14,30 EUR 0,20 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Healthpeak Properties-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Healthpeak Properties-Anteile 29,33 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in Healthpeak Properties-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 340,948 Healthpeak Properties-Aktien. Die gehaltenen Healthpeak Properties-Aktien wären am 11.12.2025 5.687,01 USD wert, da der Schlussstand 16,68 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 43,13 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Healthpeak Properties betrug jüngst 11,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

