DAX letztlich etwas schwächer -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - Keine Übernahmefantasie mehr
NVIDIA-Aktie: Seit 1993 im Amt - wie lange bleibt Jensen Huang noch CEO?
XETRA-SCHLUSS/DAX knapp im Minus - Dollar sorgt für Gegenwind

27.01.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
45,94 EUR -0,36 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,90 EUR 0,55 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
41,35 EUR 0,85 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
23,61 EUR 2,09 EUR 9,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag die meiste Zeit kaum vom Fleck bewegt. Der DAX beendete den Handelstag 0,2 Prozent tiefer bei 24.894 Punkten. Die Berichtssaison zum Schlussquartal 2025 liefert bisher noch keine Argumente für Investierende, auf breiter Front zu kaufen. Vielmehr wird momentan auf die Stärke im Euro - oder die Schwäche im Dollar - geschaut. Die Gemeinschaftswährung notiert knapp unter 1,20 Dollar und macht den Exporteuren das Leben zunehmend schwer. Zusammen mit den US-Zöllen dürfte dies 2026 die Margen belasten. Einen weiteren Belastungsfaktor macht Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, in der hohen geopolitischen Unsicherheit aus. Deutschland könnte grundsätzlich von einer Kapitalrotation weg von den USA profitieren, bleibe jedoch strukturell anfällig durch seine starke Exportabhängigkeit.

Bei den Einzelaktien standen Puma mit Plus 9 Prozent auf 23,58 Euro im Fokus. Seit Tagen gab es Medienberichte, dass der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports den Einstieg plane. Nun ist es Fakt: Anta Sports übernimmt den Anteil von 29,06 Prozent an Puma von der Familie Pinault für 1,51 Milliarden Euro. Anta hat damit 35 Euro je Puma-Aktie bezahlt. Der chinesische Konzern will mit dem Kauf seine globale Markenpräsenz stärken. Doch ein Gebot an die "freien Aktionäre" wird an der Börse aktuell nicht erwartet.

Positiv für die Deutsche Post (+1,5%) wurden die Viertquartalszahlen der UPS an der Börse gewertet. Der US-Wettbewerber hat einen über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz erzielt, wie die Analysten von Raymond James schrieben. Sie hoben hervor, dass sowohl das Volumen am Heimatmarkt als auch die Margen im internationalen Geschäft die Erwartungen übertroffen und so das Wachstum angetrieben hätten.

Zu BASF hat sich JP Morgan skeptisch geäußert und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Kursziel wurde zudem auf 36 von 40 Euro gesenkt. BASF sei einer der teuersten Zykliker, hieß es zur Begründung. Die Aktien fielen um 0,5 Prozent auf 46,10 Euro.

Die Aktien von Fielmann stiegen dagegen um 2 Prozent. Berenberg hatte die Beobachtung mit "Buy" und einem Kursziel von 56 Euro gestartet. Trotz guter Finanzkennzahlen werde die Aktie gegenüber der Branche mit niedrigeren Multiples gehandelt, so die Begründung.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.894,44 -0,2% +1,8%

DAX-Future 24.972,00 -0,3% +1,2%

XDAX 24.873,34 -0,3% +1,5%

MDAX 31.727,85 -0,3% +3,9%

TecDAX 3.712,95 -0,5% +3,0%

SDAX 18.327,67 -0,3% +7,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,87 -2

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 20 20 0 3.700,8 54,6 3.390,4 46,7

MDAX 19 30 1 705,2 29,6 604,3 26,8

TecDAX 15 15 0 874,7 18,0 827,9 16,2

SDAX 28 36 6 112,1 7,2 133,4 8,8

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 11:49 ET (16:49 GMT)

