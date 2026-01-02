DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,35 +0,2%Nas23.864 +1,1%Bitcoin73.908 -0,6%Euro1,1982 +0,9%Öl67,36 +2,5%Gold5.141 +2,6%
Rohstoffe unter der Lupe

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

27.01.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.195,11 USD 49,49 USD 1,57%
Baumwolle
0,64 USD 0,01 USD 1,37%
Bleipreis
2.008,85 USD 17,20 USD 0,86%
Dieselpreis Benzin
1,70 EUR -0,00 EUR -0,24%
EEX Strompreis Phelix DE
89,50 EUR -2,30 EUR -2,51%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
6,46 USD -0,34 USD -5,00%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
5.140,53 USD 129,62 USD 2,59%
Haferpreis
3,00 USD 0,01 USD 0,17%
Heizölpreis
69,74 USD 1,85 USD 2,72%
Holzpreis
596,00 USD -3,00 USD -0,50%
Kaffeepreis
3,67 USD 0,11 USD 3,09%
Kakaopreis
3.093,00 GBP 26,00 GBP 0,85%
Kohlepreis
98,50 USD -0,50 USD -0,51%
Kupferpreis
13.194,85 USD 274,50 USD 2,12%
Lebendrindpreis
2,36 USD USD -0,14%
Mageres Schwein Preis
0,89 USD 0,01 USD 0,93%
Maispreis
4,27 USD -0,02 USD -0,41%
Mastrindpreis
3,67 USD USD 0,05%
Milchpreis
14,72 USD USD
Naphthapreis (European)
517,93 USD -0,81 USD -0,16%
Nickelpreis
18.500,00 USD -129,00 USD -0,69%
Ölpreis (Brent)
67,36 USD 1,67 USD 2,54%
Ölpreis (WTI)
62,27 USD 1,64 USD 2,70%
Orangensaftpreis
2,20 USD 0,01 USD 0,34%
Palladiumpreis
1.917,00 USD -236,50 USD -10,98%
Palmölpreis
4.182,00 MYR 10,00 MYR 0,24%
Platinpreis
2.605,00 USD -287,00 USD -9,92%
Rapspreis
481,75 EUR -0,50 EUR -0,10%
Reispreis
10,92 USD -0,02 USD -0,18%
Silberpreis
110,76 USD 6,83 USD 6,57%
Sojabohnenmehlpreis
293,80 USD -0,50 USD -0,17%
Sojabohnenölpreis
0,54 USD 0,01 USD 0,95%
Sojabohnenpreis
10,68 USD 0,06 USD 0,54%
Super Benzin
1,74 EUR -0,01 EUR -0,29%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
187,25 EUR -1,75 EUR -0,93%
Zinkpreis
3.328,65 USD 107,75 USD 3,35%
Zinnpreis
55.003,50 USD 463,50 USD 0,85%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,27%
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,60 Prozent auf 5.090,99 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 5.010,91 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagabend hinzu. Um 4,51 Prozent auf 108,62 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 103,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.568,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -11,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.892,00 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -12,24 Prozent auf 1.890,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 2.153,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,86 Prozent auf 67,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,59 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf. Es geht 3,00 Prozent auf 62,45 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 60,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 20:23 Uhr steigt der Baumwolle um 1,37 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,99 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,17 Prozent.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 3,09 Prozent auf 3,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,56 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,36 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,36 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,14 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,41 Prozent auf 4,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,28 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,05 Prozent auf 3,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 0,34 Prozent auf 2,20 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,19 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,54 Prozent auf 10,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,62 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,17 Prozent auf 293,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 294,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,95 Prozent auf 0,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,54 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,53 Prozent auf 6,90 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nordwärts. Der Mageres Schwein Preis gewinnt 0,93 Prozent auf 0,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,88 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 14,72 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 14,72 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 2,72 Prozent auf 69,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 67,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -0,51 Prozent auf 98,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 98,70 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,18 Prozent auf 10,92 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Reispreis noch bei 10,94 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 20:25 Uhr gibt der Holzpreis um -0,50 Prozent auf 596,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 599,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

