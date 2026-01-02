So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

Rohstoffe unter der Lupe

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,60 Prozent auf 5.090,99 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 5.010,91 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagabend hinzu. Um 4,51 Prozent auf 108,62 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 103,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.568,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -11,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.892,00 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -12,24 Prozent auf 1.890,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 2.153,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,86 Prozent auf 67,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,59 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf. Es geht 3,00 Prozent auf 62,45 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 60,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 20:23 Uhr steigt der Baumwolle um 1,37 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,99 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,17 Prozent.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 3,09 Prozent auf 3,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,56 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,36 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,36 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,14 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,41 Prozent auf 4,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,28 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,05 Prozent auf 3,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 0,34 Prozent auf 2,20 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,19 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,54 Prozent auf 10,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,62 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,17 Prozent auf 293,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 294,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,95 Prozent auf 0,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,54 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,53 Prozent auf 6,90 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,80 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nordwärts. Der Mageres Schwein Preis gewinnt 0,93 Prozent auf 0,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,88 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 14,72 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 14,72 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 2,72 Prozent auf 69,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 67,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -0,51 Prozent auf 98,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 98,70 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,18 Prozent auf 10,92 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Reispreis noch bei 10,94 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 20:25 Uhr gibt der Holzpreis um -0,50 Prozent auf 596,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 599,00 US-Dollar gemeldet wurde.

