Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Die aktuelle US-Politik führt weiterhin zu Verunsicherung der Anleger. Sehr gut erkennen lässt sich dies am Anleihemarkt, wo die Renditen zuletzt nach oben geklettert sind.

So führt ein schwindendes Vertrauen der Anleger in die Vorgehensweise der US-Regierung zu entsprechendem Abgabedruck. Dies unterstrich in den letzten Tagen auch ein dänischer Pensionsfonds, welcher US-Anleihen im Umfang von 100 Mio. US-Dollar veräußerte. Im Hinblick auf eine Gesamtgröße des US-Anleihemarktes von rund 30 Bio. US-Dollar hat dieser Schritt allerdings eher symbolische Bedeutung.

Wer­bung Wer­bung

Gold und Silber lieb ich sehr ...

Entsprechend greifen die Anleger nach wie vor vermehrt bei den Edelmetallen zu und lassen den Goldpreis erstmals über 5.000 US-Dollar sowie den Silberpreis erstmals über 115 US-Dollar klettern. Die Bewegungen sind dabei erkennbar überhitzt, dennoch ist bislang noch kein Umkehrsignal auszumachen. In den letzten Tagen hat die Dynamik aber noch einmal zugelegt, was in der Vergangenheit häufig ein Zeichen eines finalen Anstiegs darstellte. Allerdings dürfte die Unsicherheit der Anleger vorerst weiter anhalten, da nun auch noch ein weiterer US-Shutdown droht!

Erneuter Stillstand in den USA?

Die Auswirkungen des letzten US-Shutdowns, welcher der längste in der US-Geschichte war, sind immer noch spürbar, schon könnte der nächste Stillstand der US-Regierungsgeschäfte anstehen. So eskaliert die Situation um das Vorgehen der US-Zoll- und Einwanderungsbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit in Minneapolis mittlerweile so weit, dass sogar die Ex-Präsidenten Clinton und Obama zu Protesten aufrufen. Gleichzeitig drohen die Demokraten mit einem erneuten Shutdown, wenn der aktuelle Übergangshaushalt am 30. Januar verlängert werden muss. Solange die Unsicherheit der Anleger weiter hoch bleibt, solange dürfte auch der Trend zu den Edelmetallen anhalten. Allerdings ist nach solch heftigen und überhitzen Trends am Ende dann auch mit einer entsprechend heftigen Gegenbewegung zu rechen!

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.