Quartalsbilanz

Strategy-Aktie steigt: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

30.10.25 21:52 Uhr
Strategy-Aktie an der NASDAQ in Grün: Bitcoin-Unternehmen schafft Sprung in Gewinnzone | finanzen.net

Anleger bekamen am Donnerstag nachbörslich einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des Bitcoin-HODLERs Strategy (ehemals MicroStrategy).

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
227,50 EUR -9,60 EUR -4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
92.867,3482 EUR -1.972,0761 EUR -2,08%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
107.448,4213 USD -2.583,0479 USD -2,35%
Charts|News

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Strategy einen Gewinn je Aktie in Höhe von 8,42 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Minus von 0,102 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Bitcoin-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 1,720 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

Wer­bung

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 128,691 Millionen US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Strategy noch 116,1 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung auf 116,7 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die an der NASDAQ gelistete Strategy-Aktie gewinnt am Donnerstag nachbörslich 2,79 Prozent auf 261,67 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Strategy, JOCA_PH / Shutterstock.com

