10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise 0,28 Prozent fester bei 24.962,50 Punkten und kommt der 25.000-Punkte-Marke damit bereits sehr nah.

2. Börsen in Fernost sinken

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,03 Prozent auf 51.978 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,32 Prozent auf 4.071 Zähler nach.

Wer­bung Wer­bung

Der Hang Seng in Hongkong weist zeitweise ein Minus von 1,40 Prozent auf 26.336 Einheiten aus.

3. Aktien von Chevron und ExxonMobil dennoch höher: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu

Nur wenige Tage nach dem US-Militäreinsatz in Caracas greift Trump direkt in die Ölindustrie Venezuelas ein und sichert sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Verkauf des Rohstoffs. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

4. Siemens-Aktie profitiert: Partnerschaft mit NVIDIA wird erweitert

Siemens hat eine Erweiterung der Partnerschaft mit NVIDIA angekündigt. Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen. Zur Nachricht

5. Nordex-Aktie: Weitere Aufträge verbucht

Nordex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal gebucht. Zur Nachricht

6. grenke-Aktie: Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität gesteigert

Trotz eines mauen Schlussquartals hat der Leasingspezialist grenke 2025 mehr Neugeschäft abgeschlossen. Zur Nachricht

7. Lenovo-Aktie im Minus: PC und Smartphone mit KI-Assistent Qira verknüpft

Lenovo hat auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen neuen KI-Assistenten namens Qira (ausgesprochen "Kira") vorgestellt. Zur Nachricht

8. Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub

Obwohl die Amazon-Aktie 2025 kaum vom Fleck kam, sieht Argent Capital Management großes Potenzial. Warum der weltgrößte Online-Händler 2026 der große KI-Gewinner wird. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel die Verluste vom Dienstagabend ausgeweitet. Experten begründeten den Rückgang mit der Erwartung eines möglicherweise bald steigenden Angebots aus dem ölreichen südamerikanischen Land Venezuela.

10. Goldpreis: Gewinnmitnahmen und Dollarstärke bremsen Aufwärtsdrang

Im frühen Mittwochshandel haben Gewinnmitnahmen und ein starker Dollar den Goldpreis leicht belastet. Zur Nachricht