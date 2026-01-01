DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -3,6%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.183 -1,2%Euro1,1694 ±0,0%Öl59,92 -1,0%Gold4.451 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- grenke im Fokus
Top News
Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
10 vor 9

Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen

07.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Knackt der DAX die 25.000er Marke? | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.892,2 PKT 23,5 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.710,5 PKT 363,2 PKT 1,38%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
51.962,0 PKT -556,1 PKT -1,06%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.083,7 PKT 60,3 PKT 1,50%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise 0,28 Prozent fester bei 24.962,50 Punkten und kommt der 25.000-Punkte-Marke damit bereits sehr nah.

2. Börsen in Fernost sinken

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,03 Prozent auf 51.978 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,32 Prozent auf 4.071 Zähler nach.

Wer­bung

Der Hang Seng in Hongkong weist zeitweise ein Minus von 1,40 Prozent auf 26.336 Einheiten aus.

3. Aktien von Chevron und ExxonMobil dennoch höher: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu

Nur wenige Tage nach dem US-Militäreinsatz in Caracas greift Trump direkt in die Ölindustrie Venezuelas ein und sichert sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Verkauf des Rohstoffs. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Siemens-Aktie profitiert: Partnerschaft mit NVIDIA wird erweitert

Siemens hat eine Erweiterung der Partnerschaft mit NVIDIA angekündigt. Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen. Zur Nachricht

5. Nordex-Aktie: Weitere Aufträge verbucht

Nordex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal gebucht. Zur Nachricht

6. grenke-Aktie: Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität gesteigert

Trotz eines mauen Schlussquartals hat der Leasingspezialist grenke 2025 mehr Neugeschäft abgeschlossen. Zur Nachricht

7. Lenovo-Aktie im Minus: PC und Smartphone mit KI-Assistent Qira verknüpft

Lenovo hat auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen neuen KI-Assistenten namens Qira (ausgesprochen "Kira") vorgestellt. Zur Nachricht

8. Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub

Obwohl die Amazon-Aktie 2025 kaum vom Fleck kam, sieht Argent Capital Management großes Potenzial. Warum der weltgrößte Online-Händler 2026 der große KI-Gewinner wird. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel die Verluste vom Dienstagabend ausgeweitet. Experten begründeten den Rückgang mit der Erwartung eines möglicherweise bald steigenden Angebots aus dem ölreichen südamerikanischen Land Venezuela.

10. Goldpreis: Gewinnmitnahmen und Dollarstärke bremsen Aufwärtsdrang

Im frühen Mittwochshandel haben Gewinnmitnahmen und ein starker Dollar den Goldpreis leicht belastet. Zur Nachricht

Bildquellen: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:14Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit nächstem Anlauf auf 25.000 Punkte
08:00Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen
07:50DAX vor neuem Schwung: 25.000-Punkte-Marke bleibt weiter im Blick
07:32dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steuert erneut 25.000er-Marke an
07:26Covid-19: Bayer verklagt Biontech und Pfizer wegen Patenten für Impfstoffe
07:19DAX-FLASH: Dax nimmt nochmals Anlauf auf 25.000 Punkte
06:38Nvidia wertvoller als Apple - mehr als doppelt so viel wie alle DAX-Unternehmen
06:30SG Zertifikate jetzt auch auf Instagram
mehr