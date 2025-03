Schwaches Wachstum

Der US-Telekomkonzern Verizon befürchtet ein schwächeres Wachstum im ersten Quartal.

Kunden hätten die zuletzt durchgesetzten Preiserhöhungen nicht akzeptiert, und dies habe die Kündigungsrate erhöht, teilte die Rivalin der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US am Dienstag in New York mit. Zudem seien weniger neue Verträge abgeschlossen worden als im Vergleichszeitraum - das drückt die Zahl der Netto-Neuzugänge. Dennoch hält Verizon-Chef Hans Vestberg an seinen Jahreszielen fest. So soll die Zahl der Neukunden stärker steigen als im Vorjahr. Noch im vierten Quartal hatte das Unternehmen so viele Kunden wie lange nicht mehr an sich gelockt.

Die Verizon-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 6,60 Prozent im Minus bei 43,42 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)