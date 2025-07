Chipdämpfer

ASML hat hat seine Umsatzprognose für 2025 nach unten angepasst und bleibt beim Ausblick für 2026 vage. Eine zusätzliche Kurszielsenkung verunsichert Anleger.

• ASML senkt Ausblick für 2025

• 2026 bleibt ungewiss

• JPMorgan senkt Kursziel, Einstufung aber weiterhin auf "Overweight"



Gedämpfter Ausblick für 2025 - Sorge um 2026 bremst Chip-Hoffnung

Die Euphorie rund um KI-Investitionen und Chipproduktion bekommt einen Dämpfer: ASML, einer von Europas wichtigsten Zulieferern der Halbleiterindustrie, hat seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich gesenkt - und lässt für 2026 ebenfalls Vorsicht walten. Der Markt reagierte am Vortag prompt: Um satte 11,37 Prozent ging es an der EURONEXT Amsterdam bis Handelsende nach unten. So schloss die Aktie bei 625,80 Euro. Seit Jahresstart hat das Papier derweil bereits 7,79 Prozent an Wert eingebüßt. Am heutigen Donnerstag scheinen Anleger die Nachrichten nun aber vorerst verdaut zu haben. So geht es im frühen Handel zwischenzeitlich wieder um 2,53 Prozent nach oben auf 641,60 Euro.

"Wir sehen weiterhin eine zunehmende Unsicherheit durch makroökonomische und geopolitische Entwicklungen", hatte CEO Christophe Fouquet erklärt. "Wir bereiten uns zwar immer noch auf ein Wachstum im Jahr 2026 vor, können es aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen."

Analysten sehen Korrekturbedarf bei 2026-Erwartungen

Die vorsichtige Haltung des Managements überrascht einige Marktbeobachter. UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht beim bisherigen Marktkonsens für 2026 nun einen Korrekturbedarf von bis zu 10 Prozent. Auch JPMorgan-Experte Sandeep Deshpande senkte das Kursziel der Aktie - von 970 auf 822 Euro - ließ das Rating aber bei "Overweight". Damit sieht der Experte dennoch weiterhin ein Aufwärtspotenzial von mehr als 31 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs. Er verweist auf mögliche Zurückhaltung wichtiger Kunden wie Intel oder Samsung, etwa aufgrund von Zollrisiken oder internen Budgetkürzungen.

Trotz starker aktueller Auftragslage bleibt der Blick nach vorn getrübt. Besonders entscheidend wird sein, wie sich der Konsens für 2027 entwickelt. Eine anhaltende Zurückhaltung der Kundschaft könnte auch mittelfristig auf die Bewertung drücken - trotz strukturellem Rückenwind durch KI und Automatisierung.

