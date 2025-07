ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für ASML auf 822 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 970 auf 822 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Gründe für den vorsichtigen Ausblick für 2026 seien nicht ganz klar, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Quartalszahlen und Ausblick. Entweder die KI-Entscheidungsträger auf Kundenseite seien momentan aufgrund der Zollunsicherheiten einfach zögerlich, oder aber ASML wissen mehr über die Investitionspläne von Intel oder Samsung. Bei letzterem drohten im kommenden Jahr tatsächlich schwache Trends. Deshpande rechnet nun in jedem Fall, dass die Markterwartungen für 2026 in Richtung Stagnation korrigieren. Entscheidend sei nun, was mit dem Konsens für 2027 passiere./rob/ag/zb

